Tescil edilen paça çorbası Erzurum'un gastronomi kimliğini güçlendirecek

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un asırlık lezzetlerinden paça çorbasının coğrafi işaretle tescillenmesi, kentin gastronomi kimliğinin güçlenmesine ve yöresel mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.



Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geçmişiyle Türk mutfağında önemli yere sahip paça çorbası, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu sonucu "Erzurum paça çorbası" adıyla tescil edildi.



UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "Gastronomi şehri Erzurum" olarak yer alan kentte özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen paça çorbası, "kolajen deposu" olarak tanımlanıyor.



Şehrin tescilli lezzetleri arasında yer alan cağ kebabı, İspir kuru fasulyesi, hıngelin (Erzurum mantısı), kesme aşı ile ayran aşı gibi yöresel çorbaların yanında paça çorbasının da coğrafi işaret alması, kentin gastronomisine katkı sağlayacak.





- Şehirde 62 ürün coğrafi işaret aldı, 25 ürün tescil aşamasında





Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, kentin bir gastronomi şehri olduğunu söyledi.



Şehrin geniş bir mutfak yelpazesi bulunduğunu ifade eden Aynalı, "Şehir bu gastronomi kimliğini kaybetmek üzereydi. Son 10 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yürüttük. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil olduk. Şimdi uluslararası listeye dahil olma adına çok önemli çalışmalar yürüttük." dedi.



Kent adına 62 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını ve 25 ürünün daha tescil aşamasında olduğunu dile getiren Aynalı, coğrafi işaretli ürün sayısı anlamında Erzurum'un Türkiye'de 3. sırada bulunduğunu belirtti.



Gastronominin, bütün turizm çeşitliliğini pozitif etkileyen bir alan olduğuna işaret eden Aynalı, şunları kaydetti:



"Kayağa, tarih ve kültür turizmine, doğa turizmine gelen her insan, yemekleri mutlaka tatmak istiyor. Gastronominiz iyiyse daha sonra da turistlerin geliş süreçlerini hızlandırıyor. Bu gastronomi alanımızda paça çorbamız da kadim lezzetlerimizden biridir. Özellikle sabahları çok yoğun tüketilen bir yemek. Paça çorbası çok sağlıklı bir çorba. Paça çorbasıyla kolajen ve kalsiyum yükleniyorsunuz ve bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Gün boyu size enerji veren özelliği var. Paça çorbası çok önemli yemeklerimizden bir tanesiydi ama coğrafi işaret almamıştı. Onun da coğrafi işaretini almış olduk."



- "Buranın yaylalarında yetişen tosunların ayak paçalarından yapılıyor"



İşletmelerinde paça çorbası hazırlayıp satışını yapan Emrullah Barkın ise 3 kuşaktır bu işle uğraştıklarını söyledi.





Özellikle "ayak paça" denilince akla Erzurum'un geldiğini anlatan Barkın, şöyle konuştu:



"Paça çorbası, hiçbir katkı maddesi katılmadan, kendi suyu, yağı ve ilik yağıyla yapılarak orijinalliği korunuyor. Bundan dolayı daha lezzetli ve kış aylarında faydası bulunan kolajen daha çok oluyor. Erzurum paçasının özelliği sade olmasıdır. Buranın yaylalarında yetişen tosunların ayak paçalarından yapılıyor. Yapımı çok meşakkatli. Saat 14.00'te mutfakta temizlik, pişirme ve doğrama işleri başlıyor. Bu süreç her gece 23.00'e kadar sürüyor. Sabah 04.00'te çorbamız hazır oluyor."



Sabah namazında camiden çıkanların ve çalışmak için sebze haline gidenlerin paça çorbasının müdavimleri olduğunu belirten Barkın, "Bizim için bu coğrafi tescil belgesi, gurur verici bir durum. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'a bu konuda büyük katkı sağlandı." dedi.

