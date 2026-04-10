        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da kutlandı

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da kutlandı

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler gerçekleştirildi.


        Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Karaburun, Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Karaburun, teşkilatın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Tarih boyunca vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin sembol şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmak bizler için büyük gurur ve onurdur. Teşkilatın 181. yıl dönümünün devletimize, milletimize, aziz Erzurum'umuza ve tüm teşkilatımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi mehter takımı gösteri sundu, polis ekipleri de araçlarının sirenlerini açıp konvoy düzenledi.

        Törenin ardından protokol üyeleri, Yeni Asri Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okuyup kabirlere karanfil bıraktı.

        Özel harekat polisleri de şehitler için saygı atışı gerçekleştirdi.

        - Ardahan

        Ardahan Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Akol ve polisler katıldı.

        Program, hafif kar yağışı altında gerçekleştirildi.

        - Kars

        Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        Kars Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Törenlere, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Abdullah Sevban Karabacak, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, daire amirleri, polis ve jandarma personeli katıldı.

        İl Emniyet Müdürü Tombul, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu vatan için ebediyete intikal eden şehitlerimize öncelikle rahmet diyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu vatanın her karışı mukaddes. Bizler görev yaparken, üniformamıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize layık bir şekilde fedakarlıkla gece gündüz hizmet etmek, görev yapmak için buradayız." dedi.

        - Erzincan

        Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncay Sancak, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Baybaba, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Polis araçlarıyla Halit Paşa Caddesi'nde kortej geçişiyle devam eden program, Valilik ve şehitlik ziyaretiyle son buldu.

        - Ağrı

        Ağrı'da, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve beraberindekiler, Vali Önder Bozkurt'u ziyaret etti. Vali Bozkurt, Önder ve beraberindekilerin Polis Haftası'nı kutladı.

        Programlar kapsamında Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Abdullah Boyraz da İl Emniyet Müdürü Önder'e ziyarette bulundu.


        Önder ve beraberindekiler, Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        - Iğdır

        Iğdır'da Millet Kütüphanesi önünde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, kurum müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.

        Burada Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Turgay ve beraberindeki emniyet mensupları, daha sonra Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.

        - Tunceli

        Tunceli'de de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


        Demiralay, daha sonra emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

        İlçelerde de çeşitli programlar düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

