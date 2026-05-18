AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan CHP İl Başkanı Yalaz'a eleştiri

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonla ilgili CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a eleştiride bulundu.



Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Yalaz'ın "Kimse Eskişehir'i sahipsiz, meydanı da boş zannetmesin." sözüne ilişkin, "Ortaya çıkan tablo karşısında hala siyasi hamaset üretmeye çalışmak gerçekten ibretliktir." ifadesini kullandı.



Albayrak, milletin hayrıyla pişen aşevi yemekleri üzerinden kurulan iddiaların konuşulduğu, sahte imza raporlarının ortada olduğu, paravan şirketler ve milyonluk para trafiği soruşturulduğu bir durumda kimsenin çıkıp kendilerine hukuk ve mağduriyet nutku atmaması gerektiğini kaydetti.



"Yıllardır Eskişehir'de oluşturdukları o dokunulmaz düzenin hiç bozulmayacağını sandılar." ifadelerine yer veren Albayrak, şunları kaydetti:



"Şehrin kaynaklarını kendi çevrelerinin imtiyaz alanı gibi gördüler. Kurdukları algı duvarlarının arkasına saklanıp kimsenin hesap soramayacağını düşündüler. Ama artık kurdukları vitrin paramparça oluyor. Siz o meydanlarda boy gösterirken lüks villalarda yaşayanlar, belediye gücüyle servet düzeni kurduğu iddia edilenler Eskişehir'i sahipsiz bırakırken neredeydiniz? Garibanın boğazından geçecek aşevi lokması üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiaları ortaya saçılırken o meydan kimlere emanetti? Belediye koridorlarında sahte imza iddiaları konuşulurken uyarmak isteyen personeller güvenlikle kapı dışarı edilirken Eskişehir'in sahibi kimdi?"



"Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?" sorusunu yönelten Albayrak, şöyle devam etti:



"Bu süreç bir algı çalışması değil Eskişehir halkının hakkını, yetimin rızkını ve kamu kaynaklarını koruma mücadelesidir. Bugün yapılması gereken hamaset üretmek değil, çıkıp kamuoyuna hesap vermektir. 20 yılı aşkın süredir bu belediyeyi yöneten Ahmet Ataç, artık bu ağır siyasi ve vicdani sorumluluğun altında kalmıştır. Bu skandallar ve gelinen nokta karşısında derhal istifa etmelidir."



