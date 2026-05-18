Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan CHP İl Başkanı Yalaz'a eleştiri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan CHP İl Başkanı Yalaz'a eleştiri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonla ilgili CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 17:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan CHP İl Başkanı Yalaz'a eleştiri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonla ilgili CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a eleştiride bulundu.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Yalaz'ın "Kimse Eskişehir'i sahipsiz, meydanı da boş zannetmesin." sözüne ilişkin, "Ortaya çıkan tablo karşısında hala siyasi hamaset üretmeye çalışmak gerçekten ibretliktir." ifadesini kullandı.

        Albayrak, milletin hayrıyla pişen aşevi yemekleri üzerinden kurulan iddiaların konuşulduğu, sahte imza raporlarının ortada olduğu, paravan şirketler ve milyonluk para trafiği soruşturulduğu bir durumda kimsenin çıkıp kendilerine hukuk ve mağduriyet nutku atmaması gerektiğini kaydetti.

        "Yıllardır Eskişehir'de oluşturdukları o dokunulmaz düzenin hiç bozulmayacağını sandılar." ifadelerine yer veren Albayrak, şunları kaydetti:

        "Şehrin kaynaklarını kendi çevrelerinin imtiyaz alanı gibi gördüler. Kurdukları algı duvarlarının arkasına saklanıp kimsenin hesap soramayacağını düşündüler. Ama artık kurdukları vitrin paramparça oluyor. Siz o meydanlarda boy gösterirken lüks villalarda yaşayanlar, belediye gücüyle servet düzeni kurduğu iddia edilenler Eskişehir'i sahipsiz bırakırken neredeydiniz? Garibanın boğazından geçecek aşevi lokması üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiaları ortaya saçılırken o meydan kimlere emanetti? Belediye koridorlarında sahte imza iddiaları konuşulurken uyarmak isteyen personeller güvenlikle kapı dışarı edilirken Eskişehir'in sahibi kimdi?"

        "Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?" sorusunu yönelten Albayrak, şöyle devam etti:

        "Bu süreç bir algı çalışması değil Eskişehir halkının hakkını, yetimin rızkını ve kamu kaynaklarını koruma mücadelesidir. Bugün yapılması gereken hamaset üretmek değil, çıkıp kamuoyuna hesap vermektir. 20 yılı aşkın süredir bu belediyeyi yöneten Ahmet Ataç, artık bu ağır siyasi ve vicdani sorumluluğun altında kalmıştır. Bu skandallar ve gelinen nokta karşısında derhal istifa etmelidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Ahmet Ataç, derhal istifa etmelidi...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Ahmet Ataç, derhal istifa etmelidi...
        Yolda kalan kamyonetin imdadına polis ve sürücüler yetişti
        Yolda kalan kamyonetin imdadına polis ve sürücüler yetişti
        Eskişehir'de 'Orman Benim' etkinliği
        Eskişehir'de 'Orman Benim' etkinliği
        Eskişehir'deki evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Eskişehir'deki evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Evde çıkan yangında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        Evde çıkan yangında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        İnönü'de 107. Yıl Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        İnönü'de 107. Yıl Gençlik Yürüyüşü düzenlendi