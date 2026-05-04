Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan, Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan, Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin simge noktalarından biri olan Hatboyu alanı için ihale sürecinin resmen başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 14:55 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan, Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin simge noktalarından biri olan Hatboyu alanı için ihale sürecinin resmen başladığını duyurdu.


        Albayrak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in sosyal yaşamına ve şehir estetiğine büyük değer katacak Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'nde kritik aşamaya gelindiğini belirtti.

        Projenin ihalesinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) uhdesinde 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklayan Albayrak, "Bu süreçte, devletimizin köklü kurumlarına ve TCDD'nin bu alandaki derin tecrübesine olan güvenimiz tamdır. İhale şartnamesinde yer alan en az 100 milyon liralık yatırım şartı, hayata geçirilecek projenin niteliği ve ciddiyetinin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Albayrak, TCDD Gar sahasında bulunan 18 dönümü aşkın alanı, estetik mimarisi ve modern peyzajıyla gençlerin keyifle vakit geçireceği, yaşayan bir alana dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'in kalbinde yükselecek bu güzide proje, sosyal donatıları ve kültürel alanlarıyla şehrimizin marka değerine büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah yatırımcıların da ilgisiyle bu bölge, modern bir cazibe merkezi kimliği kazanacaktır. Şehrimizin estetiğine ve ruhuna uygun bu önemli gelişmenin tüm Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Eskişehir, her zaman en iyisini ve en güzelini hak ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesinde "Masterclass Günleri" klasik müzik eğitimine katkı...
        Anadolu Üniversitesinde "Masterclass Günleri" klasik müzik eğitimine katkı...
        OEDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz oldu
        OEDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz oldu
        Hatboyu alanının dönüşüm projesinde ihale süreci başladı AK Parti Eskişehir...
        Hatboyu alanının dönüşüm projesinde ihale süreci başladı AK Parti Eskişehir...
        Eskişehir'de ebelerden evde takip desteği
        Eskişehir'de ebelerden evde takip desteği
        İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Eskişehir'de cezaevlerini inceledi TBMM...
        İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Eskişehir'de cezaevlerini inceledi TBMM...
        Eskişehir'de sağanak yağış sonrası dere taştı, bir çiftlik ve tarım arazisi...
        Eskişehir'de sağanak yağış sonrası dere taştı, bir çiftlik ve tarım arazisi...