        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmazlara ilişkin düzenlemeye dair kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Albayrak, yaptığı açıklamada, söz konusu planlamanın Türkiye genelinde 71 farklı taşınmazı kapsadığını belirterek, düzenlemenin yalnızca Eskişehir'e özgüymüş gibi sunulmasının "art niyetli yaklaşım" olduğunu ifade etti.

        Bazı kesimlerin yerel yönetimlerdeki sorunları örtbas etmek amacıyla algı oluşturmaya çalıştığını savunan Albayrak, şöyle devam etti:

        "Kendi belediyelerindeki yönetim zafiyetlerini, ESKİ'deki sahte evrak skandalını ve meclis kararlarını hiçe sayarak vatandaşın cebine dokunan usulsüzlükleri örtbas etmek için suçluluk psikolojisiyle sesini yükseltenlerin algı operasyonları, gerçeklerin duvarına çarpmaya mahkumdur. Söz konusu kararın 4. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır. Elde edilecek tüm gelir, yine Sağlık Bakanlığının yeni tesis ve yenileme yatırımları için kullanılacaktır. İddia edildiği gibi bir 'kayıp' değil, Eskişehir'i ve ülkemizi sağlıkta bir üst lige taşıyacak yeni yatırımların finansmanı söz konusudur. Eskişehir'e Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi dev eserler kazandıran irade olarak, sağlık alanlarını güçlendirme çabasının 'satış' diye yaftalanması en hafif tabirle samimiyetsizliktir."

        Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Eskişehir'deki sağlık tesislerine ilişkin herhangi bir aksaklık veya mağduriyet bulunmadığını kaydeden Albayrak, "Hava Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki tesislerimize dair herhangi bir aksaklık veya mağduriyet söz konusu değildir. Kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan satış iddialar tamamen asılsız olup, tüm süreç şeffaflık ve kamu yararı esasıyla yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Albayrak, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Eskişehir'in hakkını korumak, algı operasyonlarıyla değil, bu şehre gerçek ve kalıcı eserler kazandırmakla olur. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsun, Eskişehir'in sağlık geleceği, dün olduğu gibi bugün de emin ellerdedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yol şeridi çeken araca otomobil çarptı
        Yol şeridi çeken araca otomobil çarptı
        Eskişehir'de seslerin yükseldiği gergin trafik tartışması kamerada
        Eskişehir'de seslerin yükseldiği gergin trafik tartışması kamerada
        Milletvekili Hatipoğlu, kumbarasını Eskişehirspor'a bağışlayan minik Buğra'...
        Milletvekili Hatipoğlu, kumbarasını Eskişehirspor'a bağışlayan minik Buğra'...
        Tarihi Yargıtay Müzesi'nde ilerleme devam ediyor
        Tarihi Yargıtay Müzesi'nde ilerleme devam ediyor
        Rektör Adıgüzel'den Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na ziyaret
        Rektör Adıgüzel'den Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na ziyaret
        Hırsızlıktan aranan firari yakalandı
        Hırsızlıktan aranan firari yakalandı