AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmazlara ilişkin düzenlemeye dair kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Albayrak, yaptığı açıklamada, söz konusu planlamanın Türkiye genelinde 71 farklı taşınmazı kapsadığını belirterek, düzenlemenin yalnızca Eskişehir'e özgüymüş gibi sunulmasının "art niyetli yaklaşım" olduğunu ifade etti.



Bazı kesimlerin yerel yönetimlerdeki sorunları örtbas etmek amacıyla algı oluşturmaya çalıştığını savunan Albayrak, şöyle devam etti:



"Kendi belediyelerindeki yönetim zafiyetlerini, ESKİ'deki sahte evrak skandalını ve meclis kararlarını hiçe sayarak vatandaşın cebine dokunan usulsüzlükleri örtbas etmek için suçluluk psikolojisiyle sesini yükseltenlerin algı operasyonları, gerçeklerin duvarına çarpmaya mahkumdur. Söz konusu kararın 4. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır. Elde edilecek tüm gelir, yine Sağlık Bakanlığının yeni tesis ve yenileme yatırımları için kullanılacaktır. İddia edildiği gibi bir 'kayıp' değil, Eskişehir'i ve ülkemizi sağlıkta bir üst lige taşıyacak yeni yatırımların finansmanı söz konusudur. Eskişehir'e Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi dev eserler kazandıran irade olarak, sağlık alanlarını güçlendirme çabasının 'satış' diye yaftalanması en hafif tabirle samimiyetsizliktir."



Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Eskişehir'deki sağlık tesislerine ilişkin herhangi bir aksaklık veya mağduriyet bulunmadığını kaydeden Albayrak, "Hava Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki tesislerimize dair herhangi bir aksaklık veya mağduriyet söz konusu değildir. Kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan satış iddialar tamamen asılsız olup, tüm süreç şeffaflık ve kamu yararı esasıyla yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Eskişehir'in hakkını korumak, algı operasyonlarıyla değil, bu şehre gerçek ve kalıcı eserler kazandırmakla olur. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsun, Eskişehir'in sağlık geleceği, dün olduğu gibi bugün de emin ellerdedir." ifadelerini kullandı.

