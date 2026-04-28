AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Mihalıççık ilçesine ziyaret

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mihalıççık ilçesinde kamu kurumları, teşkilat mensupları, esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.



Dönmez, programına, Mihalıççık Kaymakamlığı ziyaretiyle başladı. İlçede yürütülen hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Dönmez, ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Daha sonra AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez, teşkilat mensuplarıyla görüştü, ilçeye dair talep ve beklentileri dinledi.



Dönmez, iş yerlerini gezerek esnafa hayırlı kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.



İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, iletilen görüşlerin somut adımlara dönüştürüleceğini, ilçeye yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.



Kiraz üreticileriyle de bir araya gelen Dönmez, üretim sürecine ilişkin bilgi aldı, çiftçilere bereketli sezon temennisinde bulundu.



Dönmez, programın ardından Mihalıççık'ın ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, ilçeye yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

