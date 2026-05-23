AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Eskişehir'deki Kırım Tatarı ailelerle bayramlaştı
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de misafir edilen Kırım Tatarı ailelerle bayramlaştı.
Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kentte ağırlanan Kırım Tatarı ailelerle bir araya gelen Gürcan, Kırım Tatarı Aile Derneği Başkanı Anife Kurtseitova ve ailelerin katıldığı kahvaltı programına katıldı.
Programda vatandaşlarla sohbet eden Gürcan, Kırım Tatarı Türkleri ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü şekilde sürdüğünü belirterek, kardeşlik ve dayanışma ruhunun yaşatılmasının önemine dikkati çekti.
"Ortak tarih ve gönül bağımız bulunan Kırım Tatarı kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunan Gürcan, "Bayramın bereketini, muhabbetini ve kardeşlik iklimini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.
