AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan Anneler Günü mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Gürcan, mesajında, başta şehit anneleri olmak üzere sevgisiyle yuvasını ayakta tutan, duasıyla evladının yolunu aydınlatan, fedakarlığıyla hayata yön veren tüm annelerin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ettiğini belirtti.





Annenin, merhametin, sabrın, şefkatin ve karşılıksız sevginin en güzel adı olduğunu kaydeden Gürcan, "Hayatımızın her anında yanımızda olan, varlığıyla güç veren tüm annelerimiz, toplumumuzun en kıymetli hazinesidir. Evlatlarını vatan uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkan muhterem annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, gazilerimizin kıymetli annelerine sağlık, huzur ve bereket dolu ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.



Filistin'de yaşanan insanlık dramında evladını, yuvasını, sevdiklerini kaybeden annelerin acısını da yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Gürcan, şunları kaydetti:





"Dualarımız, gözyaşının değil huzurun hakim olduğu bir dünya içindir. Bu vesileyle başta kıymetli anneciğim olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan tüm annelerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."

