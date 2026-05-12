Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir milletvekilleri gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir milletvekilleri gazetecilerle bir araya geldi

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 15:16 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir milletvekilleri gazetecilerle bir araya geldi

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu.

        Çifteler ilçesindeki Sakarbaşı'ndaki bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu soruları yanıtladı.

        Bir basın mensubunun "Eskişehir'de şebeke suyunu ne zaman içmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Dönmez, vatandaşlardan içme suyunun kalitesinin düştüğüne yönelik şikayetler aldıklarını söyledi.

        Bu vesileyle hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin hem de Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ESKİ) bu talebi aktarmak istediklerini kaydeden Dönmez, "Arıtma tesislerinin modernizasyonu son derece önemli. Kayıp-kaçak oranlarının da azaltılması gerekiyor. Kentimizde önemli oranda bir kayıp-kaçak da söz konusu. Bize düşen bir şey olursa Devlet Su İşleri (DSİ) burada. Zaten teknik destek anlamında gereken desteği veriyor. Onların da bu konuda biraz daha gayret etmesi lazım." diye konuştu.

        Dönmez, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin de bu konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Zaten belediyenin başlıca hizmetlerinden birisi de içme suyu. Bunun öncelikli olarak masaya yatırılması lazım. Trafik aynı şekilde. Maalesef belediyelerimiz, belediye yasasının kendilerine vermiş olduğu birinci dereceden asli işlerini bir tarafa bırakarak, tali işlerle uğraşmayı seviyorlar. Çünkü belki o yerin altına yatırım yapması gerekiyor. Para harcaması gerekiyor. O, kısa sürede kendisine nasıl bir menfaat temin edebilir, o işlerle meşgul oluyor."

        - "ESKİ'nin arıtma tesisleri çok eskide kaldı"

        Hatipoğlu ise aynı soruya ilişkin hem içme suyu hem de kullanım suyunun geliştirilmesinin büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bunlar, belediyenin ESKİ'ye yıllardır yapmadığı yatırımlardan kaynaklanıyor. ESKİ'ye yıllardır düzenli yatırımlar yapılmış olsaydı, bugün biz bu sorunlarla karşılaşmazdık. Ayrıca ben büyükşehir belediye başkan adayı olduğumda size ifade etmiştim, ESKİ'nin arıtma tesisleri çok eskide kaldı. Çok demode ve çok maliyetli. Çünkü en büyük maliyet elektrik ve kullanılan kimyasal maddeler arıtma tesislerinde. Yeni jenerasyon arıtma tesislerinin hem kimyasal hem de elektrik kullanımı düşük. Onun için bu yatırımların belli noktada yapılması gerekiyordu ama bugüne kadar yapılamadı."

        - "Liyakatsiz bir genel müdür atanarak ESKİ'de yıllar boşa geçirildi"

        ESKİ'nin teknik bir kurum olması nedeniyle uzmanlık isteyen bir alan olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Buraya liyakatsiz bir genel müdür atanarak ESKİ'de yıllar boşa geçirildi. Belediyelerimizdeki liyakatsizlik örneğini ESKİ'de gördük. Yapılan yanlış atamalar sadece eski belediye başkanının yakını olması sebebiyle, sudan hiç anlamamasına ve mühendis olmamasına rağmen bir genel müdür atandı. Sonucu hep beraber gördük. Kendisi de çok büyük skandallarla belediye tarafından işine son verilerek gönderildi. Bu doğrultuda ESKİ'nin ciddi yapılanmaya ihtiyacı var. Eskişehir'in hem içme hem de kullanım suyunun ucuz ve musluktan akan suyun içilebilir olması çok önemli."

        - "Eskişehirspor'a kimi istiyorlarsa alacağız"

        Hatipoğlu, Eskişehirspor'a yeterli destek verilmediği yönündeki iddiaları kabul etmediklerini kaydederek, AK Parti hükümetlerinin her dönem kulübe destek olduğunu anlattı.

        Eskişehir'in Eskişehirspor'dan başka bir takımı olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Mevcut yönetim devam ediyor mu etmiyor mu? Yeni bir yönetim mi oluşacak? Bunu bilmiyoruz. Biz her yönetime eşit mesafedeyiz. Kim seçilirse seçilsin bizim başkanımızdır. Bizim desteklerimiz de devam edecek. Kimi istiyorlarsa alacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Eskişehirspor'un duruşuyla Türkiye'ye örnek bir camia olduğuna değinerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Nesine 3. Lig play-off ikinci tur etabında Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak değerlendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Eczacıbaşı Holding'den bentonit işletmesine ilişkin açıklama
        Eczacıbaşı Holding'den bentonit işletmesine ilişkin açıklama
        Can Dostlar projesi ile göçmen kuşlar artık güvende OEDAŞ 6 bin 250 direği...
        Can Dostlar projesi ile göçmen kuşlar artık güvende OEDAŞ 6 bin 250 direği...
        AK Parti milletvekillerinden yerel yönetime liyakatsizlik ve yatırım eksikl...
        AK Parti milletvekillerinden yerel yönetime liyakatsizlik ve yatırım eksikl...
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'den "Sakaryabaşı"...
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'den "Sakaryabaşı"...
        Eskişehirli kılıç ustası İzmir'den dereceyle döndü
        Eskişehirli kılıç ustası İzmir'den dereceyle döndü
        Eskişehir'de 86 yaşındaki komşusunun darp eden şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 86 yaşındaki komşusunun darp eden şüpheli tutuklandı