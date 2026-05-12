AK Parti Eskişehir milletvekilleri gazetecilerle bir araya geldi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu.



Çifteler ilçesindeki Sakarbaşı'ndaki bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu soruları yanıtladı.



Bir basın mensubunun "Eskişehir'de şebeke suyunu ne zaman içmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Dönmez, vatandaşlardan içme suyunun kalitesinin düştüğüne yönelik şikayetler aldıklarını söyledi.



Bu vesileyle hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin hem de Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ESKİ) bu talebi aktarmak istediklerini kaydeden Dönmez, "Arıtma tesislerinin modernizasyonu son derece önemli. Kayıp-kaçak oranlarının da azaltılması gerekiyor. Kentimizde önemli oranda bir kayıp-kaçak da söz konusu. Bize düşen bir şey olursa Devlet Su İşleri (DSİ) burada. Zaten teknik destek anlamında gereken desteği veriyor. Onların da bu konuda biraz daha gayret etmesi lazım." diye konuştu.



Dönmez, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin de bu konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Zaten belediyenin başlıca hizmetlerinden birisi de içme suyu. Bunun öncelikli olarak masaya yatırılması lazım. Trafik aynı şekilde. Maalesef belediyelerimiz, belediye yasasının kendilerine vermiş olduğu birinci dereceden asli işlerini bir tarafa bırakarak, tali işlerle uğraşmayı seviyorlar. Çünkü belki o yerin altına yatırım yapması gerekiyor. Para harcaması gerekiyor. O, kısa sürede kendisine nasıl bir menfaat temin edebilir, o işlerle meşgul oluyor."



- "ESKİ'nin arıtma tesisleri çok eskide kaldı"



Hatipoğlu ise aynı soruya ilişkin hem içme suyu hem de kullanım suyunun geliştirilmesinin büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bunlar, belediyenin ESKİ'ye yıllardır yapmadığı yatırımlardan kaynaklanıyor. ESKİ'ye yıllardır düzenli yatırımlar yapılmış olsaydı, bugün biz bu sorunlarla karşılaşmazdık. Ayrıca ben büyükşehir belediye başkan adayı olduğumda size ifade etmiştim, ESKİ'nin arıtma tesisleri çok eskide kaldı. Çok demode ve çok maliyetli. Çünkü en büyük maliyet elektrik ve kullanılan kimyasal maddeler arıtma tesislerinde. Yeni jenerasyon arıtma tesislerinin hem kimyasal hem de elektrik kullanımı düşük. Onun için bu yatırımların belli noktada yapılması gerekiyordu ama bugüne kadar yapılamadı."



- "Liyakatsiz bir genel müdür atanarak ESKİ'de yıllar boşa geçirildi"



ESKİ'nin teknik bir kurum olması nedeniyle uzmanlık isteyen bir alan olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Buraya liyakatsiz bir genel müdür atanarak ESKİ'de yıllar boşa geçirildi. Belediyelerimizdeki liyakatsizlik örneğini ESKİ'de gördük. Yapılan yanlış atamalar sadece eski belediye başkanının yakını olması sebebiyle, sudan hiç anlamamasına ve mühendis olmamasına rağmen bir genel müdür atandı. Sonucu hep beraber gördük. Kendisi de çok büyük skandallarla belediye tarafından işine son verilerek gönderildi. Bu doğrultuda ESKİ'nin ciddi yapılanmaya ihtiyacı var. Eskişehir'in hem içme hem de kullanım suyunun ucuz ve musluktan akan suyun içilebilir olması çok önemli."



- "Eskişehirspor'a kimi istiyorlarsa alacağız"



Hatipoğlu, Eskişehirspor'a yeterli destek verilmediği yönündeki iddiaları kabul etmediklerini kaydederek, AK Parti hükümetlerinin her dönem kulübe destek olduğunu anlattı.



Eskişehir'in Eskişehirspor'dan başka bir takımı olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Mevcut yönetim devam ediyor mu etmiyor mu? Yeni bir yönetim mi oluşacak? Bunu bilmiyoruz. Biz her yönetime eşit mesafedeyiz. Kim seçilirse seçilsin bizim başkanımızdır. Bizim desteklerimiz de devam edecek. Kimi istiyorlarsa alacağız." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Eskişehirspor'un duruşuyla Türkiye'ye örnek bir camia olduğuna değinerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Nesine 3. Lig play-off ikinci tur etabında Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak değerlendirdi.

