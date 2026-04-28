AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'deki sağlık alanlarına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki bazı sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılmasına yönelik karar alındığını bildirdi.



Albayrak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Eskişehir Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması yönünde karar alındığını belirtti.



Aktif sağlık hizmeti sunulan hastaneler ve sağlık alanlarının satışa konu edilmeyeceğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:



"Bu süreçte konuyu yakından takip eden, şehrimizin hassasiyetlerini ilgili mercilere doğrudan ileten ve çözüm noktasında büyük gayret gösteren Bakanımız Ayşen Gürcan'a, Valimiz Erdinç Yılmaz'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."



Albayrak, kararın Eskişehir için hayırlı olmasını diledi.

