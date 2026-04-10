        AK Parti'den ESKİ'nin fiyat tarifelerine ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ahmet Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararlar ve tarifelere ilişkin açıklama yaptı.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi binası önünde konuşan Dönmez, ESKİ Genel Müdürlüğünün fiyat tarifelerine yönelik teknik inceleme gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İncelemeler sonucunda meclis ve komisyonlarda kabul edilen tarifeler ile yürürlükteki tarifeler arasında farklılıklar bulunduğuna dair şüphe oluştuğunu ifade eden Dönmez, bazı kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında artış yapıldığını öne sürdü.

        Dönmez, tarifelerin yer aldığı bazı belge sayfalarının sonradan değiştirilmiş olabileceğine dair bulgular bulunduğunu iddia ederek, resmi evrak taleplerine verilen yanıtlar ve belgelerdeki maddi hataların bu şüpheleri güçlendirdiğini kaydetti.

        Komisyon kararı dosyasında da tutarsızlıklar tespit ettiklerini dile getiren Dönmez, bazı sayfalarda imza ve paraf eksiklikleri bulunduğunu, bunun söz konusu sayfaların sonradan eklenmiş olabileceği yönünde değerlendirmelere neden olduğunu belirtti.

        Dönmez, belediye meclislerinin yerel demokrasinin temel karar organları olduğunu belirterek, meclis kararlarının sonradan değiştirilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

        İddiaların aydınlatılması gerektiğini belirten Dönmez, "Mecliste kabul edilen ıslak imzalı karar metinleri ile yürürlükteki tarifelerin karşılaştırılması, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kayıtlarının incelenmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve vatandaşlardan tahsil edilen bedellere ilişkin gerekli adımların atılması gerekiyor." diye konuştu.

        Dönmez, konunun hem adli makamlar hem de meclis nezdinde takipçisi olacaklarını anlatarak, "Şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri gereği, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Fazla ödeme yapıldıysa iadesi sağlanacak

        Konuyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında dile getiren Dönmez'in açıklamalarına ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise ESKİ Genel Müdürlüğünden bilgi aldıklarını söyledi.

        Ünlüce, 2025 yılı tarifelerinde bazı kalemlerin TÜFE ve enflasyon oranına göre güncellendiğini belirterek, evlerde kullanılan su ve atık su bedellerine ilişkin bir sorun bulunmadığını savundu.

        Söz konusu iddiaların daha çok kaçak su kullanımı ve mühür bozma gibi yaptırımlara ilişkin olabileceğini dile getiren Ünlüce, "Ocak ayından itibaren uygulanan cezalar var, bunları inceleyeceğim. Sizden gelen bilgilerle bir inceleme başlatacağım." dedi.

        Ünlüce, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması gerektiğini bildirerek, "Evlerde kullanılan su ya da atık suyla ilgili bir artış söz konusu değil. Bu konu daha çok 2023-2024 yıllarına ilişkin yaptırımlarla ilgili görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ayşe Ünlüce, incelemeler sonucunda fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde vatandaşlara iade yapılacağını belirterek, "Sehven bir hata varsa, mayıs ayındaki genel kurulda ortak bir karar alarak vatandaşımızı mağdur etmeden süreci yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Eskişehir merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonunda 14 tutklama
        Sivrihisar'da motosiklet kazası: 1 ölü
        Küresel sistem Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı
        AK Parti'den ESKİ'ye fiyat tarifesi eleştirisi Meclisi AK Parti Grup Başkan...
        İnönü'de alt yapı çalışmaları
        Kaymakamın makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
