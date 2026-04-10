AK Parti'den ESKİ'nin fiyat tarifelerine ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ahmet Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararlar ve tarifelere ilişkin açıklama yaptı.



Büyükşehir Belediyesi binası önünde konuşan Dönmez, ESKİ Genel Müdürlüğünün fiyat tarifelerine yönelik teknik inceleme gerçekleştirdiklerini söyledi.



İncelemeler sonucunda meclis ve komisyonlarda kabul edilen tarifeler ile yürürlükteki tarifeler arasında farklılıklar bulunduğuna dair şüphe oluştuğunu ifade eden Dönmez, bazı kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında artış yapıldığını öne sürdü.



Dönmez, tarifelerin yer aldığı bazı belge sayfalarının sonradan değiştirilmiş olabileceğine dair bulgular bulunduğunu iddia ederek, resmi evrak taleplerine verilen yanıtlar ve belgelerdeki maddi hataların bu şüpheleri güçlendirdiğini kaydetti.



Komisyon kararı dosyasında da tutarsızlıklar tespit ettiklerini dile getiren Dönmez, bazı sayfalarda imza ve paraf eksiklikleri bulunduğunu, bunun söz konusu sayfaların sonradan eklenmiş olabileceği yönünde değerlendirmelere neden olduğunu belirtti.



Dönmez, belediye meclislerinin yerel demokrasinin temel karar organları olduğunu belirterek, meclis kararlarının sonradan değiştirilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.



İddiaların aydınlatılması gerektiğini belirten Dönmez, "Mecliste kabul edilen ıslak imzalı karar metinleri ile yürürlükteki tarifelerin karşılaştırılması, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kayıtlarının incelenmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve vatandaşlardan tahsil edilen bedellere ilişkin gerekli adımların atılması gerekiyor." diye konuştu.



Dönmez, konunun hem adli makamlar hem de meclis nezdinde takipçisi olacaklarını anlatarak, "Şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri gereği, Eskişehir halkının tek bir kuruşunun dahi hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Fazla ödeme yapıldıysa iadesi sağlanacak



Konuyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında dile getiren Dönmez'in açıklamalarına ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise ESKİ Genel Müdürlüğünden bilgi aldıklarını söyledi.



Ünlüce, 2025 yılı tarifelerinde bazı kalemlerin TÜFE ve enflasyon oranına göre güncellendiğini belirterek, evlerde kullanılan su ve atık su bedellerine ilişkin bir sorun bulunmadığını savundu.



Söz konusu iddiaların daha çok kaçak su kullanımı ve mühür bozma gibi yaptırımlara ilişkin olabileceğini dile getiren Ünlüce, "Ocak ayından itibaren uygulanan cezalar var, bunları inceleyeceğim. Sizden gelen bilgilerle bir inceleme başlatacağım." dedi.



Ünlüce, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması gerektiğini bildirerek, "Evlerde kullanılan su ya da atık suyla ilgili bir artış söz konusu değil. Bu konu daha çok 2023-2024 yıllarına ilişkin yaptırımlarla ilgili görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ayşe Ünlüce, incelemeler sonucunda fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde vatandaşlara iade yapılacağını belirterek, "Sehven bir hata varsa, mayıs ayındaki genel kurulda ortak bir karar alarak vatandaşımızı mağdur etmeden süreci yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

