        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında protokol imzalandı

        Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında hukuk öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla "Yaz Stajı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Barış Günaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında, hukuk eğitiminin uygulama boyutunun güçlendirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Protokol çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülecek yaz stajı programıyla öğrencilerin adliye, hukuk büroları ve çeşitli kurumlarda uygulamalı eğitim almaları planlanıyor.

        İşbirliği kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama alanına taşıyarak mesleki deneyim kazanmaları, avukatlık mesleğinin etik ve teknik yönlerini yakından tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Programla ayrıca üniversite ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmalarında önemli katkılar sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
