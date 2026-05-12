        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesinde Engelliler Haftası kapsamında "Empati İstasyonu" etkinliği düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesince Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Gördüm, Duydum, Biliyorum Engelliler Haftası Empati İstasyonu" etkinliğinde katılımcılar, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Ankara Pursaklar Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ile akademik ve idari personel, işitme, görme, öğrenme güçlüğü ve bedensel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel ve iletişimsel engelleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.


        Empati istasyonları, Ankara Pursaklar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Ünalmış, öğretmenler Hamza Alperen Şahin, Derya Aktaş, Safiyegül Gedikli, Ergül Çağlar Sönmez, Mehmet Tayyip Erdoğan ve fizyoterapist Mustafa Çelik tarafından tasarlanıp yürütüldü.

        Eğitim Fakültesi Dekanı İbrahim Halil Diken, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Engelliler Haftası kapsamında kapsayıcı toplum hedefiyle 5 güne 5 etkinlik planladıklarını belirterek, "Bu etkinliklerin ilkinde güçlü bir empati deneyimiyle açılışı gerçekleştirdik. Farkındalık bir gün değil, bir duruştur." ifadelerini kullandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

