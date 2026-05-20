        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Anadolu Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Bir Sofrada Miras" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronominin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.


        Adıgüzel, "Yemek de bir sanattır, tatlı da bir sanattır. Mutfak Sanatları Bölümümüz Türkiye'deki en iyi gastronomi bölümlerinden biri. Öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde iş bulabilecek yetkinliğe sahip oluyor." dedi.

        Turizm Fakültesi Dekanı Hakan Yılmaz ise fakültenin uygulama odaklı eğitim anlayışına dikkati çekerek, akademi ile sektör arasındaki işbirliğinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı uygulama ve proje çalışmaları katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Programda ayrıca Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Geçmişin Kapıları Turist Rehberleri ile Aralanıyor" başlıklı bitirme tezi poster sergisi de açıldı.

        Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, rektör yardımcıları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İtiraf eski eşten geldi
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Midesinden uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı
        Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Eskişehir'de tutuklandı
        Eski milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de kadın hükümlü ve tutuklularl...
        Türkiye'nin doktora yapan ilk işitme engelli bireyi olan Burak Uyanık ile e...
        Hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı
        Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 3 kişi yaralandı