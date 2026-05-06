Atlı Jandarma Birliği Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği vatandaşlarla bir araya geldi.



Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesindeki Atlı Jandarma Timleri, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen anma programı kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi.



Külliyedeki etkinlikte, önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirilen atlı jandarma timleri, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Vatandaşlar halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

