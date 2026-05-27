        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de bayram namazı sonrası konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP'nin bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Mecliste bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel orayı da ziyaret edecektir. Neticede bu hadiseyi de fazla büyütmemek gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Destici, bayramın ülkeye, millete, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

        Doğu Türkistan'ın işgal, Gazze'nin ise soykırım altında olduğunu kaydeden Destici, "Sudan'da, Somali'de, Myanmar'da, Kırım'da, dünyanın pek çok noktasında Türkler ve Müslümanlar hala zulüm görüyor. Toprakları, vatanları işgal altında. Yüz binlercesi öldürülüyor, soykırıma tabi tutuluyor ve maalesef hür dünya bunu seyrediyor." diye konuştu.

        Basın mensuplarının, "Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bu bayram Kemal Kılıçdaroğlu ile mi yoksa Özgür Özel'le mi bayramlaşacaksınız?" sorusuna yanıt veren Destici, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Hiçbir siyasi partide bu tür olayların yaşanmasını hiçbirimiz istemeyiz. İşin siyasi boyutu bu." ifadelerini kullandı.

        Destici, CHP içinde bir siyasi çekişme olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Biz bu çekişmenin bir tarafı değiliz. Diğer taraftan ortada hukuki bir karar var. Tabii ki herkes kararla ilgili düşüncelerini söyleyebilir. 'Doğru' diyen olabilir, 'yanlış' diyen olabilir. Neticede karar verildikten sonra herkes karara uymakla yükümlüdür. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Beğendiğimiz hukuki karara uyarız, beğenmediğimiz hukuki karara uymayız gibi bir durum söz konusu değildir."

        Mustafa Destici, siyasi partilerle ilgili uygulanacak hukuki süreçlere, itirazlara, hangi mahkemenin bakacağının net bir şekilde yasayla belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu alan o kadar net olmalıdır ki bu tamamen tartışmaya kapalı olmalıdır. Bugün bir kesim, bu kararı hukuki bulduğunu ifade ederken bir kesim bu kararın siyasi olduğunu ifade etmektedir. Onun için bunun çok netleştirilmesi lazım." ifadesini kullandı.

        "PKK'nın siyasi partisi ve onun etrafında kümelenen birkaç siyasi parti dışında bizimle bayramlaşmak isteyen partilerin hemen hemen tamamıyla bayramlaşıyoruz." diyen Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bayram kardeşliktir, barıştır, affetmektir, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmaktır. Biz de inşallah bayramlaşacağız. Arkadaşlarımız CHP'yi de ziyaret edecekler, başta AK Parti olmak üzere diğer siyasi partilerimizi de ziyaret edecekler. Onları da misafir olarak kabul edeceğiz. CHP'nin bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Mecliste bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel orayı da ziyaret edecektir. Neticede bu hadiseyi de fazla büyütmemek gerekir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

