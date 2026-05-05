        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Büyük Türk düşünürü Yunus Emre vefatının 705. yılında anılıyor

        ZEHRA ONGAN - Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 705. yılında anılırken, yüzyıllar öncesinden yükselen "sevgi ve birlik" çağrısı, modern dünyanın sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Anadolu'nun manevi iklimini şekillendiren en önemli düşünürlerin başında gelen Yunus Emre, tarihi kayıtlara göre 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde yaşadı.

        Türk-İslam tasavvuf geleneğinin önemli temsilcilerinden olan büyük şairin, "Risaletü'n-Nushiyye" adlı eseri ile vefatından sonra derlenen ve içinde yüzlerce ilahisinin bulunduğu "Divan"ı, Türkçenin edebiyat dili olarak gelişiminde mihenk taşı kabul edildi.

        İlahi aşkı ve insan sevgisini "Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü" felsefesiyle harmanlayan Yunus Emre, her yıl mayıs ayında Eskişehir'de gerçekleştirilen "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen çeşitli paneller, dinletiler ve sergilerle yad ediliyor.

        Vefatının 705. yıl dönümü vesilesiyle Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan ve kabrinin yer aldığı Yunusemre Mahallesi'nde Valilik himayesinde düzenlenecek resmi törenlerin yanı sıra mayıs ayı boyunca il genelinde büyük mutasavvıfın evrensel mesajlarını bugüne taşıyan anma etkinlikleri icra edilecek.

        - "Yunus, sevgiyle insanlığı var etmeye çalışıyor"

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamil Sarıtaş, AA muhabirine, Yunus Emre'nin doğrudan "insan" özünden yola çıktığını, bu nedenle söyleminin zaman ve mekan üstü evrenselliğe sahip olduğunu söyledi.

        Yunus Emre'nin 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'nun en sancılı dönemlerinden birinde yaşadığını belirten Sarıtaş, "Yunus Emre bugün yaşasaydı Divan'daki ifadelerinin aynısını yazardı. Çünkü yaşadığı yıllarda Haçlı saldırıları, Moğol istilaları ve iç huzursuzluklar vardı. O, halkın ekonomik ve sosyal olarak büyük acılar çektiği dönemde, güzellikten, sevgiden ve empati duygusundan bahsederek Anadolu'da birliği sağladı." dedi.

        Sarıtaş, Yunus Emre'nin düşünce dünyasında adeta bir milat olduğunu vurgulayarak, bugünkü birçok toplumsal sorunun onun ahlaki ilkeleriyle aşılabileceğine dikkati çekti.

        Yunus Emre'nin öncesi ve sonrasında düşünce dünyasında keskin bir sınır çizildiğini kaydeden Sarıtaş, "Bu nedenle o düşünceleri bugüne benzer şekilde getirmiş olsak, bugün de yine düşünce anlamında birçok problemimizi çözebiliriz." diye konuştu.

        Modernizmin insana "haz, hız ve daha çok kazanmak" üzerine kurulu hayat dikte ettiğini anlatan Sarıtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Problemlerimizin çoğunu 'Yunus gibi' bir baba, anne, eş veya öğretmen profilini hayata yansıttığımızda çözebiliriz. O, gününe hapsolmayan biri. Bugün yöneticiler de onun 'gönül diline' kulak kesilmeli. Gönül dili dediğimizde, din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet fark etmeksizin her insanı değerli kabul ediyorsunuz. Siyasiler ve yöneticiler bu ahlaki değerleri dikkate aldığında, sorunların uzlaşarak, konuşarak ve empati yaparak çözülebileceğini göreceklerdir."

        Yunus Emre'nin "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası." sözünün her an hayata umutla bakmayı öğütlediğini belirten Sarıtaş, bu felsefenin özellikle gençler için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Sarıtaş, sevginin diriltici, nefretin ise öldürücü gücüne değinerek, "İnsanın bir günü ile diğer günü eşit olmamalı. Yunus, sevgiyle insanlığı var etmeye çalışıyor. Bugün okullarda yaşanan şiddet olaylarının ve gençlerin gelecek kaygılarının önüne geçecek olan şey, Yunus Emre'nin bize anlattığı sevgi, gönül ve umut dilidir." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu üç dil bir araya geldiğinde gençlerin geleceğe çok daha güvenle bakacağını bildiren Sarıtaş, bugün sadece bedeni değil, ruhu da doyuracak Yunus Emre'nin ruhani bakışına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

