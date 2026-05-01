        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var." diye konuştu.

        Giriş: 01.05.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var." diye konuştu.

        Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Eskişehir'in madenin, sanayinin, emeğin şehri olduğunu, o yüzden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kentte geçirmek istediğini söyledi.

        Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Türkiye ekonomisi, ihracatı büyüyen bir ülke. Son 23 yılda, 230 milyar dolardan 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldik. Bunun ana itici gücü, ana motoru sanayimiz, üretimimiz, ihracatımız. Burada emek ve çaba var. Bu çabanın karşılık bulması, çok önemli ama samimi bir şekilde, istismar unsuru değil, samimiyetle bu çabanın karşılık bulması önemli. Biz 23,5 yıldır olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte de emekçinin hakkının hiçbir zaman kaybolmaması için büyük bir gayret içinde olacağız."

        - "Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer"

        Eskişehir'in önemini vurgulayan Bayraktar, "Madenin adeta başkenti. Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer. Maden çeşitliliği açısından çok önemli. Bütün dünya çapında ses getiren bor madenlerinin de ev sahipliğini yapıyor." diye konuştu.

        Kentte hayata geçirilecek 3 önemli projeyi anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var. Dünyada bugün artık maden savaşları, nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele var. Ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da pilot tesisi tamamlamış, hizmete açmıştık. Şimdi endüstriyel tesis üretimine bu sene içinde başlıyoruz. Bu 3 tesisimizde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım olacak ve 1500'e yakın yeni istihdamı Eskişehir'e kazandırmış olacağız. Yeni yatırımlar, hayata geçtiğinde Eskişehir'in sanayisinin lokomotif olacağı bir döneme gireceğiz. Her zaman madencilikte şunu söylüyoruz, iş sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Dolayısıyla işçi, emekçi, önemli. Çevreyle uyumlu madencilik, bizim için önemli. Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte, onunla uyumlu madencilik. Bir diğeri de katma değerli madencilik yapalım. İşi sadece hammaddeden ibaret değil, hammaddeyi ara ürüne ve nihai ürüne çevirecek."

        Bakan Bayraktar, vatandaşın her zaman elektriğe, enerjiye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, kırsalda elektrik hizmetlerinin vatandaşlara kalitesi artırılarak ulaştırılacağının, doğal gaz gitmeyen mahallelere bu hizmetin ulaştırılacağının bilgisini verdi.

        Adularya Santrali'nde 2 haftadır devam eden tartışmalara değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İşçilerimizin alacaklarının ödenmemesi konusu gündemdeydi. Bu özel sektör şirketi ama biz, hiçbir zaman için bu konuyu sahipsiz bırakmadık. Bugüne kadar hiç kamuoyunun duymadığı şekilde problemleri çözdük. Bu sefer konu biraz daha kamuoyunun gündemine taşınmış oldu. Sadece far, bu. Biz, bu işleri öncesinde çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşanmaz ve gerçekten basiretli iş insanları eliyle bu faaliyetler yürütülür. Biz, buna da özel bir önem ve itina göstereceğiz bundan sonra da."

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de emeğin, alın terinin kutsal olduğunu belirterek, "Kentimiz, hem maden sahaları hem sanayi hem tarım faaliyetleri açısından potansiyeli yüksek." dedi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Bakan Albayrak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliği ve MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        Bakan Bayraktar: "600 milyon dolarlık yatırım olacak, bin 500'e yakın yeni...
        Bakan Bayraktar: "600 milyon dolarlık yatırım olacak, bin 500'e yakın yeni...
        DÜZELTME - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de Kırka...
        DÜZELTME - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de Kırka...
        110'uncu yılında 'Kûtü'l-amâre Zaferi' programı
        110'uncu yılında 'Kûtü'l-amâre Zaferi' programı
        Bakan Bayraktar MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Bakan Bayraktar MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Bakan Bayraktar Eskişehir Valiliğini ziyaret etti
        Bakan Bayraktar Eskişehir Valiliğini ziyaret etti
        Bakan Bayraktar: Eti Maden ile yılda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşt...
        Bakan Bayraktar: Eti Maden ile yılda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşt...