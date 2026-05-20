        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eski milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Eski milli voleybolcu Meryem Boz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi.


        Meryem Boz Spor Akademisi tarafından yürütülen proje kapsamında iki ay boyunca toplam 88 kadına voleybol antrenmanı gerçekleştirildi.

        Kadınların spora erişimini artırmak ve sosyal hayata adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen organizasyonda, temel voleybol eğitimlerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin, iletişim ve motivasyon odaklı etkinlikler de düzenlendi.

        Ayrıca organizasyon kapsamında şarkıcı Dilan Çıtak da Levent Dörter ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Proje boyunca kadınların gösterdiği ilgi ve gelişimin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Meryem Boz, "Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda iki ay boyunca Meryem Boz Spor Akademisi olarak 88 kadına voleybol antrenmanı yaptırdık. Bu yolculuğu bir gösteri maçı ve kapanışla taçlandırdık. Sporun birleştirici gücünü ve müziğin evrensel dilini birlikte yaşadık. Çünkü biz sadece spor öğretmiyoruz. Umut aşılıyoruz, özgüven kazandırıyoruz ve 'Ben de yapabilirim' duygusunu büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antrenmanlarda atılan her adımın yeniden ayağa kalkmanın bir parçası olduğuna değinen Boz, şunları kaydetti:


        "Bu sürece emek veren Başantrenörümüz Yücel Sevindi'ye, yardımcı antrenörlerimiz Emine Çobanoğlu ve Beyza Saka'ya, Spor Kulübü Sorumlumuz Birsen Özdamar'a, büyük bir özveriyle antrenmanlara katılan güçlü kadınlarımıza, her koşulda desteğini esirgemeyen ceza infaz kurumu yönetimine ve katkılarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gönülden teşekkür ederim. Bu anlamlı günde bizimle olan, bizi yalnız bırakmayan sevgili dostum Dilan Çıtak, ekibi ve Levent Dörter'e ayrıca teşekkürler. İyi ki buradaydık, iyi ki birlikteydik. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar demek ve biz bugün bunun sadece başlangıcını yazdık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
