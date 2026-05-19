        Eskişehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Eskişehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali, sanatın farklı dallarını vatandaşlarla bir araya getiren etkinliklerle devam ediyor.

        Giriş: 19.05.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Eskişehir Kültür Yolu Festivali sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor.

        Olgunlaşma Enstitüleri, Eskişehir'de sanatseverlerle buluşan "Kültür Yolunda Yunus'a Doğru Sergisi", Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık anlayışını geleneksel sanatlar aracılığıyla ziyaretçilere aktardı.

        Sergide, minyatür, hüsn-i hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam eserlerin yanı sıra Yunus Emre dönemi giysi koleksiyonu da yer aldı.

        Selçuklu dönemi kültürünü yansıtan dekoratif objeler, rölyefler, şiir panoları ve el dokuması ürünlerle zenginleşen sergi, ziyaretçilere kültürel hafıza odaklı kapsamlı bir deneyim sundu.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmren Erşen Oya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras: Oya" söyleşisinde, Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan oya kültürü ele alındı.

        "Kütüphanede Drama" etkinliği, çocukları yaratıcı drama çalışmalarıyla buluşturdu. Kitap ve kütüphane teması etrafında şekillenen etkinlikte çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve okuma kültürüyle güçlü bağ kurmaları hedeflendi.

        - "Sinema Yollarda" Eskişehir'de sinemaseverlerle buluşuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Sinema Yollarda" projesi kapsamında festival alanına sinema tırı kuruluyor. Proje, açık hava sinema deneyimini ziyaretçilerle buluştururken festival atmosferine farklı bir renk katıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

