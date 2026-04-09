Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Eskişehir, Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerden 4'ünün başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlendi.

        6 ilde Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 11'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda kokain, 239 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
