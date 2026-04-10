Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.





Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir, Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.





Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 ilde Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11'i Eskişehir'de olmak üzere 16 şüpheli yakalanmıştı.





Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde, 239 sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.



Operasyon kapsamında yakalama kararı bulunan zanlılardan 4'ünün başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlenmişti.

