        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Eskişehir merkezli olarak 33 ilde yasa dışı bahse yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

        Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

        Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
