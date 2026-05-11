Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 45 zanlı adliyede

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i yakalandı.



Zanlılardan 44'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir sağlandığı, 8 şirket üzerinden 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili 45 zanlı adliyeye sevk edildi.



Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konulmuştu.

