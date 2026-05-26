Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz, kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz, kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Vali Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundaki Seyitgazi uygulama noktasına ziyarette bulundu.

        Ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Yılmaz, emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Çocuklara oyuncak hediye eden Yılmaz, seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

        Denetim noktasındaki görevli personelle de bayramlaşan Yılmaz, jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

        Vali Yılmaz daha sonra Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasını da ziyaret etti.

        Yılmaz, gazetecilere, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Jandarma ve emniyet teşkilatlarında görevli bütün personelin bayram süresince sahada etkili ve verimli şekilde çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle bayramda seyahat eden vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istiyoruz. Çünkü trafikte maalesef çok can kaybı yaşıyoruz ve bunun en büyük nedeninin kurallara uymamak olduğunu biliyoruz. Hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, yorgun ve dikkatsiz şekilde araç kullanmayalım." diye konuştu.

        Bayramı bayram yapan en önemli unsurun insan olduğunu belirten Yılmaz, "Diyoruz ki 'Bayram sensiz olmaz.' Yolculuklar hayata bağlamalı, acıya dönüşmemelidir. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyoruz. Ben bütün hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını diliyorum." dedi.

        Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığını, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER), İl Emniyet Müdürlüğünü, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Yılmaz ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi, görev başındaki personelle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Transferde Leao derbisi!
        Transferde Leao derbisi!

        Benzer Haberler

        Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Eskişehir'de hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Eskişehir'de hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Eskişehir'de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
        Eskişehir'de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
        ESOGÜ Rektörü Çolak'tan Kurban Bayramı mesajı
        ESOGÜ Rektörü Çolak'tan Kurban Bayramı mesajı
        Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Rektör Adıgüzel, Buhara'da Anadolu Üniversitesi'nin küresel eğitim vizyonun...
        Rektör Adıgüzel, Buhara'da Anadolu Üniversitesi'nin küresel eğitim vizyonun...