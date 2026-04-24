Eskişehir Valisi Yılmaz, Yargıtay Müzesi inşaatında incelemede bulundu
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülecek ve yapım çalışmaları süren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Giriş: 24.04.2026 - 12:48 Güncelleme:
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile binayı ziyaret eden Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, binanın tamamlanmasının ardından kentin kültürel ve tarihi değerlerine önemli katkı sunacağını belirtti.
