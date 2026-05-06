Eskişehir Valisi Yılmaz, Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi inşaatını inceledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık ilçesinde inşası süren Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.



Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen anma programı kapsamında bölgeye gelen Vali Yılmaz, yapımı devam eden Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi inşaatını inceledi.



Yılmaz, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.





Vali Yılmaz, burada gazetecilere, merkezin Valiliğin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapıldığını söyledi.



Merkezin tamamlanmasının ardından hizmete gireceğini kaydeden Yılmaz, "Burası, Yunus Emre'nin felsefesini ve anlayışını anlatacak bir merkez olacak. Yunus Emre'nin sevgi ve barış dili ile felsefesi en iyi şekilde buradan yayılmaya devam edecektir." diye konuştu.

