        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Eczacılık Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Eczacılık Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 13.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Yılmaz, mesajında, eczacıların toplum sağlığının korunmasında hayati bir görev üstlendiğini belirtti.

        Eczacılığın sevgi ve sabırla örülü bir şifa köprüsü olduğunu kaydeden Yılmaz, vatandaşların en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapan eczacıların, Eskişehir'in sağlık altyapısının en güvenilir tamamlayıcıları arasında yer aldığını bildirdi.

        Eczanelerin toplumla kurulan güçlü gönül bağlarının merkezi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Özellikle salgın dönemlerinde ve afet zamanlarında sergilediğiniz fedakarlık, bu kadim mesleğin ne kadar hayati bir sorumluluk taşıdığını bir kez daha kanıtlamıştır. ​Şehrimizin huzuru ve esenliği için akademik birikimlerini insan sevgisiyle birleştiren, gece nöbetlerinde şifa bekleyenlere umut olan tüm eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

        Vali Yılmaz, hayatını kaybeden eczacıları rahmetle andığını belirterek, görev başındaki tüm eczacılara sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu meslek hayatı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

