        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Yılmaz, mesajında, hoşgörü köprüsü, Türkçenin süt dişi ve sevgi medeniyetinin gönül dili olan büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak ve onun evrensel mesajlarını bir kez daha idrak etmek üzere Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

        Yunus Emre'nin ebedi istirahatgahına ev sahipliği yapan kadim şehir Eskişehir'in evlatları olduklarını kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Hoca Ahmed Yesevi nehrinden beslenen bu duru ses, Eskişehir'in topraklarında filizlenmiş ve tüm insanlığı kucaklayan koca bir çınara dönüşmüştür. Yunus'un hemşehrisi olmak, onun 'gönül Çalab'ın tahtı' dediği insan yüreğine hürmet etme mirasını omuzlarımızda taşımak demektir."

        Vali Yılmaz, dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte, savaşların ve çatışmaların gölgesinde kalan insanlık için Yunus'un çağlar üstü çağrısının bugün her zamankinden daha hayati olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' Yunus Emre'nin bu veciz sözü sadece bir şiir değil küresel barışın ve toplumsal huzurun en güçlü reçetesidir. Bu hafta vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikler, sadece bir anma değil Yunus'un sevgi dolu dünyasını yeniden keşfetme yolculuğudur. Şehrimizin her bir köşesinde yankılanacak olan bu sevgi iklimini birlikte solumak, gönül köprülerimizi güçlendirmek ve 'Bizim Yunus'u layığıyla yad etmek üzere tüm Eskişehirli hemşehrilerimi Yunus Emre'yi anma etkinliklerine katılmaya, bu manevi sofrada buluşmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

