Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde 27 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışma sonucu Mehmet Can Deneklisoy'un (26) hayatını kaybettiği M.B'nin (26) ise yaralandığı olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.T. (25) Y.C.T. (23) ve A.A.Y'yi (23) saklandıkları evde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.