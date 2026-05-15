Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.



Dün kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak'ta yolun karşısına geçip kaldırımda bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarparak ölümüne neden olan ve kendisi de yaralanan sürücü E.A'nın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.





Gözaltına alınan E.A, polislerce adliyeye sevk edildi.





Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan kadın sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.

