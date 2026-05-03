Eskişehir'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Gündoğdu Mahallesi Şehit Aydın Koçak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Ceylan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

