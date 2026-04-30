        Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü şüphesine ilişkin 8 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:34 Güncelleme:
        İlçenin kırsal Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Hamdi Karakuş'un 42 yaşındayken 1 Nisan 2006'da ortadan kaybolmasıyla ilgili o dönem çeşitli arama çalışmaları yürütüldü.

        Çok sayıda takipsizlik kararı verilen soruşturma dosyasıyla ilgili, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 yıl önce yeniden inceleme başlatıldı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, Karakuş'un kaybolduğu tarihten 1 yıl önce mahalleden bazı kişilerle problem yaşadığı, bu kişiler tarafından darbedildiği belirlendi.

        Bu tespit üzerine Karakuş'un ailesi ve o yıllarda bölgede yaşayan vatandaşların yeniden ifadesi alındı.

        Bunun üzerine Hamdi Karakuş'un, husumetli olduğu kişilerle kavga ettikten sonra kaçırılmış olabileceği üzerinde duruldu.


        Kavganın yaşandığı dönemde olay yerinde ele geçirilen bir tüfeğe ait plastik kabzada yapılan incelemede Karakuş'a ait DNA izleri tespit edildi.

        Yaklaşık 3 yıl boyunca devam eden soruşturma neticesinde JASAT ekipleri tarafından, Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından 12 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili 10 zanlı ise Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Kayıp dosyasında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı (...
        Kayıp dosyasında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı (...
        Eskişehir'de faili meçhul dosyayla ilgili 8 tutuklama
        Eskişehir'de faili meçhul dosyayla ilgili 8 tutuklama
        Eskişehir'de ANKA 3.0 eğitimleri tamamlandı
        Eskişehir'de ANKA 3.0 eğitimleri tamamlandı
        Mahalle sakinlerinden Serhat Hamamcı'ya anlamlı ziyaret
        Mahalle sakinlerinden Serhat Hamamcı'ya anlamlı ziyaret
        Havalar ısındı oto yıkamacıların işi arttı Oto yıkamacı Toğrul: "İşlerimiz...
        Havalar ısındı oto yıkamacıların işi arttı Oto yıkamacı Toğrul: "İşlerimiz...
        Okula Eskişehirsor formasıyla gelip teneffüslerde yaptıkları tezahüratlarla...
        Okula Eskişehirsor formasıyla gelip teneffüslerde yaptıkları tezahüratlarla...