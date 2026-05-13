Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 23:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Cevizli Mahallesi'nde, M.S. ve E.S, amcası S.S. ve amcasının oğlu İ.S. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. av tüfeğiyle ateş açarak İ.S. ve S.S.'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede İ.S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Vücuduna isabet eden fişekle yaralanan S.S. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İ.S.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        AK Parti İnönü ve Mihalgazi ilçe başkanları değişti
        AK Parti İnönü ve Mihalgazi ilçe başkanları değişti
        Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'ye yumruklu saldırı; 1 yaralı, 1 gözalt...
        Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'ye yumruklu saldırı; 1 yaralı, 1 gözalt...
        Akrabalar arasında "arazi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Akrabalar arasında "arazi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı Mehmet Taş'a saldıra...
        Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı Mehmet Taş'a saldıra...
        Gümrük kaçağı malzemeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheli yakalandı
        Gümrük kaçağı malzemeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheli yakalandı
        Define bulmak için kaçak kazı yaparken yakalandılar
        Define bulmak için kaçak kazı yaparken yakalandılar