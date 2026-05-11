Eskişehir'de apartmandan elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir hükümlünün girdiği apartmandan elektrikli bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kente farklı zamanlarda meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Ekipler, apartman garajından bisiklet, hırdavat ve gıda malzemesi ile bina içerisinden elektrikli bisiklet çalınması, anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin çalınması ve evlerin önlerinden ayakkabının yanı sıra asma kilit çalınması olaylarında 152 bin 300 liralık zararın oluştuğunu belirledi.



Ekiplerin çalışması sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü İ.D. olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İ.D, çıkarıldığı hakimlikçe son hırsızlık suçlarından da tutuklanıp cezaevine konuldu.

