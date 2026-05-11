Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de apartmandan elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de apartmandan elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de bir hükümlünün girdiği apartmandan elektrikli bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de apartmandan elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de bir hükümlünün girdiği apartmandan elektrikli bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kente farklı zamanlarda meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, apartman garajından bisiklet, hırdavat ve gıda malzemesi ile bina içerisinden elektrikli bisiklet çalınması, anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin çalınması ve evlerin önlerinden ayakkabının yanı sıra asma kilit çalınması olaylarında 152 bin 300 liralık zararın oluştuğunu belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü İ.D. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.D, çıkarıldığı hakimlikçe son hırsızlık suçlarından da tutuklanıp cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Asma kilitten ayakkabıya kadar toplam 152 bin TL'lik hırsızlık yaptı Altı a...
        Asma kilitten ayakkabıya kadar toplam 152 bin TL'lik hırsızlık yaptı Altı a...
        Savcı, sevgilisini yakarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet isted...
        Savcı, sevgilisini yakarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet isted...
        Oklubalı Mahallesi'ndeki okul duvarı ile cami bahçe ve çevre düzenleme çalı...
        Oklubalı Mahallesi'ndeki okul duvarı ile cami bahçe ve çevre düzenleme çalı...
        Boğulduktan sonra cesedi yakılan Deniz Oktay'ın davasına devam edildi Sanık...
        Boğulduktan sonra cesedi yakılan Deniz Oktay'ın davasına devam edildi Sanık...
        Vali Yılmaz, Eskişehir'de iki yeni okulun açılışını gerçekleştirdi
        Vali Yılmaz, Eskişehir'de iki yeni okulun açılışını gerçekleştirdi
        Düğün konvoyundaki aracından pompalı tüfekle ateş eden sürücü gözaltına alı...
        Düğün konvoyundaki aracından pompalı tüfekle ateş eden sürücü gözaltına alı...