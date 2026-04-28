Eskişehir'de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde atık su arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskişehir-Alpu kara yolunda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait atık su arıtma tesisinin içindeki yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

