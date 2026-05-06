Eskişehir'de bacakları iş makinesine sıkışan işçi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan bir kişi, bacaklarının iş makinesine sıkışması sonucunda ağır yaralandı. 75. Yıl Mahallesi 12021 Sokak'taki bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 56 yaşındaki H.K'nin bacakları, henüz bilinmeyen nedenle iş makinesine sıkıştı. Yaralı işçi, ihbar üzerine tesise gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

