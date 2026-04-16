Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan bıçaklı kavgada 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.K, Ş.T, E.Y, G.K. ve A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler E.G, E.Ç, Y.A.D. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla, M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Dün akşam saatlerinde Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G, E.Y, Ş.T. ve E.Ç. darbedilmiş, M.F.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
