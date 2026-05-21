Eskişehir'de bir binanın su giderine düşen 3 yavru kedi kurtarıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın su gider borusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Yolveren Sokak'taki bir binanın su giderinde 3 yavru kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, yavru kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Endoskopik kamerayla yavru kedilerin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, kedileri düştükleri yerden kurtardı. Kurtarılan kediler güvenli bir alana taşındı.

