Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kız çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Büyükdere Mahallesi Güller Sokak'ta bulunan bir parkta Ö.Ö. (16), K.K. (16) ile S.Ü. (14) arasında tartışma çıktı.





Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda S.Ü, diğer Ö.Ö. ve K.K'yi bacaklarından bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Ö.Ö. ve K.K. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay sırasında bıçakla elinden yaralanan S.Ü. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.



