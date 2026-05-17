        Eskişehir'de çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Saniye A. (42) dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Saniye A'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

        Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

