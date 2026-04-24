Eskişehir'de Dünya Aşı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Dünya Aşı Haftası kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.



Bildirici, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılın temasının "Her nesilde aşılar işe yarıyor" olarak belirlendiğini hatırlattı.



Türkiye'de 1981 yılından bu yana uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Bildirici, artan aşı kapsayıcılık oranlarıyla aşıyla önlenebilir hastalıklarda belirgin düşüşler yaşandığını ifade etti.



Aşıların yalnızca bireysel değil, toplumsal koruma da sağladığını belirten Bildirici, "Aşılar, aileleri ve toplumu koruyarak gelecek nesiller için güvenli bir yaşam sağlar." ifadelerini kullandı.



Bildirici, kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğine değinerek, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler ve alışveriş merkezlerinde bilgilendirme stantları kurulacağına dikkati çekti.



Eksik aşılı bireylerin tespit edilerek aşılarının tamamlanmasının sağlanacağını kaydeden Bildirici, toplumda farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüşler ve halk eğitimleri gibi etkinliklerin planlandığını sözlerine ekledi.

