        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de ESOGÜ Hastane Sınıfı öğrencilerinin resim sergisi açıldı

        Eskişehir'de ESOGÜ Hastane Sınıfı öğrencilerinin resim sergisi açıldı

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde hazırlanan "ESOGÜ Hastane Sınıfı Hayat Verir Resim Sergisi" açıldı.

        Giriş: 28.04.2026 - 12:33
        Eskişehir'de ESOGÜ Hastane Sınıfı öğrencilerinin resim sergisi açıldı

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde hazırlanan "ESOGÜ Hastane Sınıfı Hayat Verir Resim Sergisi" açıldı.

        Hastanede eğitim gören öğrencilerin "Her resim bir umut, her renk bir iyileşme hikayesi" temasıyla hazırladığı 1000'e yakın resmin yer aldığı sergi ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mermer Salon Sanat Galerisi'nde açıldı.

        ESOGÜ Hastane Sınıfı Anaokulu öğretmeni Filiz Geçgin, AA muhabirine, hastane sınıfında eğitim gören çocukların sanatsal faaliyetlerle moral ve motivasyonlarının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

        Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için hastane sınıflarında destek verdiklerini belirten Geçgin, "Bazı çocuklar bir hafta, bazıları ise aylarca hastanede kalıyor. Biz de bu süreçte onların eğitim eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." dedi.

        Geçgin, çocukların zaman zaman kendilerini kötü hissettiklerini ancak derslere katıldıklarında adeta farklı dünyaya adım attıklarını ifade ederek, "O gün ne yapmak isterlerse ona yöneliyoruz. Matematik, Türkçe ya da görsel sanatlar. Derslerimiz sabah eğitim, öğleden sonra etkinlik şeklinde ilerliyor." diye konuştu.

        Serginin hazırlık sürecine de değinen Geçgin, öğrencilerin yaptığı hiçbir çalışmayı atmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Eylül ayından bu yana yapılan tüm çalışmaları değerlendirdik. Her bir eserde bir öğrencimizin dokunuşu var. Bazı öğrencilerimizi kaybettik, bazıları ise büyük bir mutlulukla derslerden ayrıldı. Hafta sonu bile ders olup olmadığını soran öğrencilerimiz vardı."

        Geçgin, okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin eserlerinin sergide yer aldığını kaydederek, "Normalde ilkokul bünyesinde hizmet veriyoruz ancak hiçbir öğrenciyi geri çevirmiyoruz. Bu sergide yaklaşık 1000 eser bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Sergi 30 Nisan'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

