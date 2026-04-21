Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi tamamlandı

        Eskişehir'de Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi'nin yapımı tamamlanarak hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'de Günyüzü ilçesi sınırları içinde Gökpınar Barajı rezervuar alanı maksimum su kotunun altında kalan "Eskişehir Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi"nin tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi.

        Balta, şunları kaydetti:

        "Eskişehir Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi işi kapsamında 77 bin metreküp yol kazısı, 31 bin 671 metreküp istifsiz taş dolgu, 8 adet kutu menfez ve sathi kaplama imalatı ile toplam 3 kilometre yol imalatının tamamlanarak yolun trafiğe açıldı. Projenin Eskişehir ve Konya illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

