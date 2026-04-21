Eskişehir'de Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi'nin yapımı tamamlanarak hizmete alındı.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'de Günyüzü ilçesi sınırları içinde Gökpınar Barajı rezervuar alanı maksimum su kotunun altında kalan "Eskişehir Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi"nin tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi.



Balta, şunları kaydetti:



"Eskişehir Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi işi kapsamında 77 bin metreküp yol kazısı, 31 bin 671 metreküp istifsiz taş dolgu, 8 adet kutu menfez ve sathi kaplama imalatı ile toplam 3 kilometre yol imalatının tamamlanarak yolun trafiğe açıldı. Projenin Eskişehir ve Konya illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

