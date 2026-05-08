        Eskişehir'de "Gönül Erenlerinden Sevgi Şehrine" tiyatro gösterisi sahnelendi

        Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan "Gönül Erenlerinden Sevgi Şehrine" adlı tiyatro gösterisi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Kentteki bir özel okulda gerçekleştiren gösteri, Eskişehir'in tarih boyunca yetiştirdiği gönül erenlerini aynı sahnede buluşturdu.

        Gösteride, Yunus Emre'nin sevgi anlayışının yanı sıra Hızır Bey'in adalet duygusu, Aziz Mahmud Hüdayi'nin tevazusu, Seyit Battal Gazi'nin vatan sevgisi, Şücaaddin Veli'nin birlik anlayışı, Nasreddin Hoca'nın bilgelik ve nüktedanlığı ile Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum'un emek ve dayanışma mirası işlendi.

        Eserin yazarlığını ve müzik direktörlüğünü Erol Özmutlu üstlenirken, yönetmenliğini Bedri Adar yaptı. Gösterinin müzik icrası ise Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve Orkestrası tarafından gerçekleştirildi.

        Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ile Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve personelinden oluşan 85 kişilik oyuncu kadrosunun sahne aldığı tek perdelik gösteri, izleyicilerin beğenisi topladı.

        Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de programda bir konuşma yaptı.

        Gösteriye, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

