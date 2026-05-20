Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 3 kişi yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 kişi yaralandı. Zafer Mahallesi'nde Gaffar Okkan Caddesi'nden Karahan Sokak'a dönüş yapan Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime M. (57) ve Vildan K'ye (34) çarptı. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen Şerafettin T'ye (71) de çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçla duvar arasına sıkışarak yaralanan Şerafettin T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Hatice A, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.