        Eskişehir'de hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'de hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hamamda rahatsızlık geçiren yabancı uyruklu çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Hamamyolu Caddesi'ndeki bir hamama yakınlarıyla giden Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Javıd Soltanı, fenalık geçirdi.

        İhbar üzerine hamama gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Javıd Soltanı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Soltanı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

