Eskişehir'de içi tütün doldurulmuş 21 bin 240 makaron ele geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince, içi tütün doldurulmuş 21 bin 240 makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin il dışından temin ettikleri faturasız, içi tütün doldurulmuş makaronları piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin aracında ve iş yerinde yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş 21 bin 240 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

