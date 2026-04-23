        Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 00:53 Güncelleme:
        T.U.Ö. (46) idaresindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi'nde 15 yaşındaki E.S'nin kullandığı 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Polis ekipleri, otomobil sürücüsü T.U.Ö'nün 1.43 promil alkollü olduğunu belirledi.

        Alkollü otomobil sürücüsüne, "alkollü şekilde araç kullanmak, kaza yerinde tedbir almamak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, eski tip ehliyetle araç kullanmak" suçlarından toplamda 33 bin 431 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.


        Hafif ticari aracın 15 yaşındaki sürücüsü E.S'ye de "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde önlem almamak" suçları kapsamında 43 bin 719 lira para cezası uygulandı. Ayrıca aracın sahibi olan babasına da 40 bin lira para cezası uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
