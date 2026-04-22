        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 13-21 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 4 milyon 726 bin 400 dal içi boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin 800 dal sarılmış sigara, 490 kilogram kıyılmış tütün, 1390 paket gümrük kaçağı sigara, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de kafasına 5. kattan cam parçası düşen kişi yaralandı
        Eskişehir'de kafasına 5. kattan cam parçası düşen kişi yaralandı
        Fırtınada kırılan cam 6'ncı kattan vatandaşın üzerine düştü
        Fırtınada kırılan cam 6'ncı kattan vatandaşın üzerine düştü
        Eskişehir'de şiddetli fırtına ve yağış
        Eskişehir'de şiddetli fırtına ve yağış
        Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
        Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
        Eskişehir Valisi Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti