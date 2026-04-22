Eskişehir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 13-21 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 4 milyon 726 bin 400 dal içi boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin 800 dal sarılmış sigara, 490 kilogram kıyılmış tütün, 1390 paket gümrük kaçağı sigara, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.